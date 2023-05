Wermelskirchen Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Am Freitag, 26. Mai, verlor ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Urmitz gegen 17:45 Uhr auf der Kreisstraße 18 zwischen Burscheid-Hilgen und Wermelskirchen-Dabringhausen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stieß gegen den ihm entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Wermelskircheners. Das teilte die Polizei am Samstag mit.