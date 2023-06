Bildung in Wermelskirchen Kennenlern-Abend ist wie ein erstes Schulfest an der neuen Gesamtschule

„Heute fühlt sich alles nach Aufbruch an“, sagt dann auch Torsten vom Stein. Am liebsten hätte er den Kindern und ihren Eltern schon beim Kennenlern-Abend erzählt, mit welchem Klassenlehrer sie künftig zusammenarbeiten und in welchen Klassenverbänden. Aber es gebe immer noch keine offizielle Entscheidung, wie viele Klassen nach den Sommerferien an der Gesamtschule an den Start gehen. „Es gibt also auch immer noch Kinder, die in der Warteschleifen warten müssen“, erklärt Torsten vom Stein.