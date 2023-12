In Unfallwagen zurückgelassen 14-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Der Kamp-Lintforter war am frühen Dienstagmorgen (19. Dezember) allein und bewusstlos in einem demolierten Auto abseits der Verbandstraße in Moers gefunden worden. Gegen 2.50 Uhr hatte ein Iphone über die Notruffunktion die Rettungsleitstelle alarmiert. Nach ersten Ermittlungen war das Auto von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Im Fahrzeug befanden sich leere Flaschen alkoholhaltiger Getränke. In der Nähe des Unfallorts stießen Einsatzkräfte auf einen 18-jährigen Neukirchen-Vluyner mit blutiger Kleidung. Dabei soll es sich um den Beifahrer des Autos gehandelt haben.