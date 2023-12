Verkehrsunfall in Hünxe Auto kommt von Straße ab und landet auf dem Dach

Leicht verletzt worden ist ein 19-jähriger Mann aus Bottrop bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Hünxe am Donnerstagabend. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige gegen 23.15 Uhr mit seinem Auto auf der Wilhelmstraße, aus Richtung Berger Straße in Fahrtrichtung Dinslakener Straße unterwegs, als er in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet nach rechts in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht, seine beiden Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.