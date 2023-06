Aktion in Wermelskirchen Countdown für den Sommer-Leseclub der Stadtbücherei

Die Anmeldung und Ausleihe für den Sommer-Leseclub startet am Montag, 12. Juni. Die Leselogbücher müssen bis spätestens zum 10. August in der Stadtbücherei abgegeben werden. Für Freitag, 11. August, ist dann die große Abschlussparty des Sommer-Leseclubs in der Stadtbücherei geplant mit der Verleihung der Lese-Oskars. Dazu gibt es Pizza und Getränke.