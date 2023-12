Schwerer Unfall in Winnekendonk Mutter und Kleinkind bei Unfall verletzt

Einen schweren Verkehrsunfall gab es es am Dienstag in Winnekendonk. Dabei wurde eine junge Autofahrerin schwer verletzt und ihre zweijährige Tochter leicht. Wie die Polizei berichtet, war die 27-Jährige aus Sonsbeck gegen 8 Uhr auf der Straße Hestert in Richtung Balberger Straße unterwegs. In dem Bereich gilt Tempo 70.