Verein erhöht die Mitgliedsbeiträge TuS Wermelskirchen zählt mehr Mitglieder und mehr Angebote

Für die Sportler kein unbekanntes Terrain: Schließlich finden hinter dem Haus dank Beachvolleyplatz und großem Garten auch Sportkurse statt. Und im vergangenen Jahr setzte der TuS mit der Evangelischen Kirchengemeinde den neuen Bewegungsparcours an der Waffelpause um. „Wir bauen die Kooperationen noch weiter aus“, kündigte Galonska an. Das gilt auch für die Grundschule und den Kindergarten in Tente, die Offene Ganztagsschule der Verbundsschule, der Schwanenschule und der Grundschule am Haiderbach.