Festival in Wermelskirchen „Youthnited“ gibt Jugendlichen Musik und Motivation

Rock am Ring wurde erst im vergangenen Jahr wieder für den Mangel an weiblichen Acts kritisiert und hat sich erst daraufhin in diesem Jahr breiter aufgestellt. „Wir haben uns schon vor Corona darüber geärgert, dass so wenig Frauen auf der Bühne waren. Umso mehr freuen wir uns, dass es in diesem Jahr so gut funktioniert hat“, so Frowein.