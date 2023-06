Medikamenten-Versorgung in Wermelskirchen Katastrophale Gesundheitspolitik – Apotheker streiken

Das hat es noch nie gegeben: Die Wermelskirchener Apotheken machen ihre Läden dicht. Sie beteiligen sich am Mittwoch, 14. Juni, am bundesweiten Apotheken-Protesttag – per Notdienst sichert an diesem Tag Udo vom Stein mit seiner Rats-Apotheke die Versorgung in Wermelskirchen. Aber, so appellieren vom Stein sowie Zafer Arslan von der Apotheke an der Post, Ulla Buhlmann von der Bergische Apotheke und Thomas Winterfeld von der Damian- und Montanus-Apotheke: „Alle Patienten sollten sich mit ihren benötigten Medikamenten schon vor dem Protesttag eindecken oder falls möglich auf die Tage danach verschieben.“