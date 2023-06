Verbundschule Nord in Wermelskirchen „Ihr seid Vorbilder für eure jüngeren Mitschüler“

„Wir wachsen tatsächlich stark, die Schule ist voll – und das wird auch in den kommenden Schuljahren kaum anders sein, da der Förderbedarf in den unterschiedlichen Bereichen wächst, und Inklusion eben leider nicht immer so funktioniert, wie man es sich wünscht“, sagte Beeres weiter. Das liege indes nicht an der Pädagogik, sondern am System, in dem die Inklusion eingebettet sei.