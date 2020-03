Kreis Viersen : Zahl der Infizierten steigt moderat auf 174 Personen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind sechs weitere Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte der Kreis am Dienstag mit. Insgesamt ist das Virus damit bei 174 Personen nachgewiesen. 15 Personen sind inzwischen genesen, eine Person ist verstorben.

Am Mittwoch, 25. März, steht das Diagnosezentrum in Nettetal auf dem Parkplatz Werner-Jaeger-Sporthalle, An den Sportplätzen 2. Am Donnerstag, 26. März, steht das mobile Diagnosezentrum in Willich, Schützenplatz Alt-Willich an der Bahnstraße und am Freitag, 27. März, in Kempen auf dem Parkplatz an der Schorndorfer Straße.