Coronavirus im Grenzland : Neue Termine und Informationen

Grenzland Wer nach Brüggen zieht, sollte angesichts der Corona-Krise folgendes zur Meldepflicht wissen: „Aufgrund der aktuellen Lage werden selbstverständlich keine Bußgelder wegen des Verstoßes gegen die Meldepflicht (An- und Abmeldung) verhängt“, teilt die Verwaltung mit.

Das beziehe sich zunächst auf einen Zeitraum von sechs Wochen nach Ein- oder Auszug. Dabei weist die Verwaltung darauf hin, dass unaufschiebbare Anliegen und Fragen telefonisch oder per E-Mail zu erledigen seien. Nur wenn eine Klärung so unmöglich sei, könne ein Termin abgestimmt werden, wenn kein grippaler Infekt vorliege.

Wegen der unverändert sehr dynamischen Verbreitung des Coronavirus hat die Gemeindeverwaltung Niederkrüchten die für Dienstag, 24. März, 19.30 Uhr, geplante Ratssitzung abgesagt. Die Entscheidung ist am Montag auf Grundlage der aktuellen Erlasse des Landes Nordrhein-Westfalen gefallen. Die im Erlass enthaltenen Vorgaben zur Vermeidung von Kontakten und zu Mindestabstände wären bei der Sitzung nicht umsetzbar gewesen, teilte die Verwaltung mit. Zuvor war die Sitzung vom Ratssaal in die Begegnungsstätte verlegt worden, da die Ratsmitglieder einen größeren Abstand zueinander hätten einhalten können. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Die Gemeinde Brüggen kündigt Kontrollen an, um das am Sonntag erlassene Kontaktverbot einzuhalten. Bürgermeister Frank Gellen sagt dazu: „Wir werden auch die seit Sonntag geltenden Regeln einhalten müssen.“ Damit dies möglichst verständnisvoll und gut funktioniere, „werden wir ab sofort mehrere Teams in jeder Ortschaft unserer Gemeinde einsetzen, damit wir mit Ihnen durch Überwachung der zeitlich begrenzten Regeln versuchen, die derzeitige Lage schnellstmöglich zu überwinden“.