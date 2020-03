Grundversorgung in Viersen : Viersener Tafel wird zum Lieferdienst

Viersen Ab Mittwoch bleiben die Ausgabestellen im Stadtgebiet vorübergehend geschlossen. Um den Kunden trotz Corona-Krise weiterhin eine Grundversorgung bieten zu können, bringen ihnen Ehrenamtler die Waren nach Hause.

Vor wenigen Tagen hatte Luzia Witthake noch gehofft, dass sie die Lebensmittel-Ausgabestellen im Stadtgebiet offen halten könnte. Doch jetzt sieht sie keine andere Möglichkeit, als die Läden zu schließen. „Wir haben hier persönlichen Kontakt mit dem Publikum, das Gesundheitsrisiko ist uns doch zu groß“, sagt die Vorsitzende der Viersener Tafel. Ab Mittwoch wird es deshalb Corona-bedingt in allen drei Läden keine Ausgabe mehr geben. „Aber wir werden zur Notzustellungstafel“, sagt Witthake. „Wir versuchen, so Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie zumindest eine Lebensmittel-Grundversorgung bekommen können.“

Gesucht Die Viersener Tafel sucht weiterhin junge Helfer. Sie sollten möglichst einen Führerschein haben, damit sie Lebensmittel abholen oder ausliefern können. Die Lebensmittelkisten können kontaktlos an die Kunden übermittelt werden. Wer die Tafel unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an das Team wenden. Adresse: viersener-tafel@gmx.de.

Notzustellung Ab Mittwoch, 25. März, läuft die Versorgung der Kunden nur noch über die Notzustellung. Wer beliefert werden möchte, kann per E-Mail an notzustellung-tafel@web.de Kontakt zur Tafel aufnehmen.

40 Stammkunden beliefert die Viersene Tafel sowieso schon, nun sollen nach und nach weitere Kunden dazu kommen. Zwei Lieferwagen stehen zur Verfügung. Geplant ist, dass ein Teil der jungen Helfer ausliefert – dabei sollen sie sich an aktuelle Hygienemaßnahmen halten – die anderen packen in den Räumen der Tafel mit an, reinigen Transportkisten und bestücken sie mit Ware, sortieren Lebensmittel, holen Nachschub bei den Supermärkten ab. Die Versorgung funktioniert derzeit: „Wir haben keinen Mangel an Lebensmitteln“, sagt Witthake. Aber wie das neue Tafel-Konzept funktionieren wird, „das ist für uns alle spannend“.