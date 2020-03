Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Niederkrüchten : So sieht der neue Raiffeisenmarkt aus

Umkleidekabine mit Reitambiente in der Reitabteilung. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Am Samstag öffnet der neue Markt am Sohlweg ohne große Feier. Die Erzeugergenossenschaft Schwalm-Nette hat in das Gebäude rund eine Million Euro investiert. Es ist ein Drittel größer als das am Standort Hochstraße.