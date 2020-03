Kultur in der Corna-Krise : Das Niederrheintheater geht ins Netz

Brüggen Die Absage von gebuchten Terminen bedroht viele Kulturschaffende wie das Niederrheintheater in der Existenz. Jetzt gibt es Hoffnung für das Team um Verena Bill und Michael Koenen: Theateraufführungen im Netz, gegen Gage.

Facebook-Stream: Am Donnerstag, 26. März, ab 15 Uhr, „Hänsel und Gretel“ via Facebook-Live.

Doch zwei Auftraggeber, die Städte Bedburg und Elsdorf, haben jetzt eine Lösung für die abgesagten Aufführungen gefunden: Sie haben das Ensemble des Niederrheintheaters gebeten, die Stücke per Kamera aufzuzeichnen. Diese werden nun über YouTube und Facebook verbreitet. Und das Theater erhält – wie geplant – seine Gage. „Ich freue mich, dass wir diese großartige Idee so schnell umsetzen konnten“, sagt Stefan Solbach, SPD-Bürgermeister der 23.000-Einwohner-Stadt Bedburg.

Das Ensemble spielte jetzt in Schloss Bedburg, allerdings vor komplett leeren Zuschauerreihen. „Das war schon ein ungewohntes Gefühl, es fehlt die Reaktion des Publikums“, schildert Michael Koenen, der in der Beziehungskomödie den untreuen Ehemann Carlos spielt. Allerdings seien sowohl er selbst, als auch Verena Bill (in der Rolle der Paartherapeutin) und Nadine Schaub (als unglückliche Ehefrau Anna) Kamera-erfahren. Bereits früher seien Theaterstücke des Teams aufgezeichnet worden. Bei den jetzigen Dreh seien drei Kameras im Einsatz gewesen, um dem Publikum an den Bildschirmen Perspektivenwechsel bieten zu können.