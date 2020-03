Gute Nachricht im Kreis Heinsberg : Flacherer Anstieg der Infektionszahlen erreicht

Landrat Stephan Pusch hatte am 22. März in der Feuerwache Erkelenz eine große Menge Schutzkleidung von der Bundeswehr entgegen genommen. Zwei Tage später sieht er die Versorgung der Krankenhäuser und Praxen etwas entspannter. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Heinsberg Landrat Pusch bekräftigte am Dienstag, dass die im Kreis Heinsberg getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Am Nachmittag waren 1043 Infizierte, 25 Verstorbene und 247 Genesene im Kreis Heinsberg registriert.

Die gute Nachricht hatte Landrat Pusch am Montagabend bei Frank Plasberg (“Hart aber fair“) verkündet: „Mit fünf Prozent verzeichnen wir einen deutlich flacheren Anstieg der Infizierten.“ Der Landrat, der selbst bereits drei Mal negativ auf Corona getestet wurde, war aus seinem Büro, den Förderturm von Schacht 3 im Hintergrund, der Sondersendung zugeschaltet. Am Dienstag bekräftigte er in seiner Videobotschaft: „Die Maßnahmen, die wir ergreifen, wirken auch.“ Aktuell waren mit Stand 24. März, 16.30 Uhr, 1043 Infizierte, 25 Corona-Tote und 247 genesene Menschen im Kreis Heinsberg verzeichnet.

In der seit Veilchendienstag am stärksten betroffenen Region Deutschlands sei Mitte bis Ende April mit der höchsten Anzahl schwer Erkrankter zu rechen, sagte Pusch am Dienstag. „Damit liegen wir zwei bis drei Wochen vor anderen Regionen in Deutschland.“ Durch ein gutes Krankenhausbetten-Management könnten Erkrankte auch verlegt werden, wenn anderswo Beatmungs-Plätze frei sind.