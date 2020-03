20 statt drei Mitarbeiter : Schermbeck vergrößert Kontrollteam deutlich

Schermbeck 20 Kontrolleure sind gegen die Corona-Krise im Einsatz. Die Gemeinde überwacht die Einhaltung der Regeln.

(sep) Die Gemeinde Schermbeck reagiert auf die neue Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem Corona-Virus. Personell ist dafür das Team des Ordnungsamts deutlich verstärkt worden, um das Kontaktverbot sowie die Regeln für den Handel zu überprüfen. Bisher waren beim Ordnungsamt drei Mitarbeiter tätig. Nun, so meldet Bürgermeister Mike Rexforth (CDU), würden 20 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz sein. Die Mitarbeiter kämen aus allen Bereichen der Verwaltung. „In den nächsten Wochen wird das Ordnungsamt an allen Tagen in der Woche flächendeckende Kontrollen durchführen“, kündigt der Gemeindechef an. Erste Ermahnungen hat es schon gegeben. „Vereinzelt haben Imbissbetriebe noch Tellergerichte vor ihrem Landen angeboten, Jugendliche und Familien haben noch die Spielplätze betreten, oder vereinzelt haben sich Personen in Gruppen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum bewegt“, sagt Mike Rexforth. Wiederholungstäter würden sanktioniert. Bisher habe man es bei Ermahnungen belassen.