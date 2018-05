Akh Viersen: Feierstunde für zwei neue Chefärzte

Viersen Mit einer Einführungsveranstaltung im Forum des Kreishauses Viersen hat das Allgemeine Krankenhaus (AKH) Viersen zwei neue Chefärzte begrüßt und verabschiedete Chefarzt Peter Gretenkort. Matthias Garczarek ist nun Chefarzt der neu geschaffenen Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme (ZINA). Frank Schleibach übernimmt die Position des Chefarztes des Instituts für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie von Gretenkort.

Garczarek studierte Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Der 53-Jährige arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern in Mönchengladbach, Willich und Duisburg. Der Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere und Gastroenterologie war zuletzt als Oberarzt im Sana-Klinikum Duisburg/Wedau im Bereich der ZINA eingesetzt. Darüber hinaus ist er bereits langjährig als Notarzt im Kreis Viersen tätig. Mit ihm erhält die Notaufnahme erstmals einen Chefarzt und eine neue, interdisziplinäre Struktur.

Schleibach absolvierte sein Medizinstudium an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Im Anschluss arbeitete der gebürtige Würselener in Düren und Mönchengladbach in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin. Zuletzt war der 50-Jährige als Leitender Oberarzt in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach tätig und wechselte zum 1. April nach Viersen. Schleibach bringt eine Vielzahl zusätzlicher Qualifikationen mit, darunter Fortbildungsbefugnisse im Bereich der Sonographie, der Schmerztherapie aber auch in der Klinik- und Personalführung in seiner Abteilung.