Wahl : Bundesspielmannszug Hinsbeck startet in die Schützensaison

Der Bundesspielmannszug Hinsbeck freut sich auf das Jahr 2018. Foto: Spielmannszug

Viersen Auf der Jahresversammlung hat der Bundesspielmannszug Hinsbeck den Teilvorstand neu gewählt. Zur Position standen der 1. Vorsitzende und der 2. Kassierer. Zum 1. Vorsitzenden wurde Wiederwahl gewünscht: Manfred Steves nahm die Wahl an und geht somit ins 20. Jahr als 1. Vorsitzender. Reinhard Fregien stellte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl des stellvertretenden Kassierers. Als neuer 2. Kassierer wurde Angelika Ensen gewählt. 2018 ist für die Musiker aus Hinsbeck ein breit gefächertes Programm angesagt: zahlreiche Schützenfeste unter anderem in Nettetal und Kaarst, Bundesschützenfest in Xanten sowie Ständchen zu Goldhochzeiten oder St.

Martin. Der Jugendvorstand mit Andrea Marganiec und Patrick Hamann berichtete, dass für 2018 wieder ein größerer Jugendausflug angedacht ist. Die Jugendarbeit liegt dem Verein sehr am Herzen. "Hier liegt unser Schwerpunkt", sagte der 1. Vorsitzende. "Es ist schön zu sehen, dass sich immer wieder junge Leute unserem Hobby anschließen. Es ist Klasse, dass sie Spaß an der Musik und der guten Kameradschaft haben." An zwei Tagen in der Woche wird der Nachwuchs ausgebildet. Freitags ab 20 Uhr ist die Gemeinschaftsprobe in der Grundschul-Aula in Hinsbeck.

Instrumente, Ausbildung und Uniformen sind kostenlos. "Musikausbildung darf nicht eine Sache des Geldes sein. Musik ist eine Sache des Herzens", heißt es vom Zug: "Wir freuen uns auf 2018 . Einige Nachwuchsmusiker und Quereinsteiger werden ihr Debüt geben." RP

(RP)