Orthopädie und Unfallchirurgie : Stabwechsel im Willibrord-Spital eingeleitet

EMMERICH Dr. Heiko Rüttgers leitet die Orthopädie/Unfallchirurgie am Emmericher Krankenhaus jetzt zusammen mit Dr. Roland Hilgenpahl bis zu dessen Ruhestand. Dann übernimmt er die alleinige Verantwortung für die Abteilungen.

Dr. Heiko Rüttgers ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, Chirurgie mit dem Schwerpunkt Unfallchirurgie sowie Facharzt für Handchirurgie. Der 50-Jährige übernahm im März 2020 als Leitender Arzt das Department Unfallchirurgie am Willibrord-Spital. Zu seinen Schwerpunkten zählt die Handchirurgie, die er während seines ersten Jahres in Emmerich neu am Haus etabliert hat. Auch in der Unfallchirurgie steigen die Patientenzahlen kontinuierlich.

Bereits im Jahr 2018 waren die Abteilungen für Orthopädie und Unfallchirurgie am Emmericher Krankenhaus zusammengelegt worden, analog zur Verschmelzung der beiden Fachgesellschaften zu einer. Dr. Hilgenpahl übernahm seinerzeit die Leitung der neu strukturierten gemeinsamen Abteilung. Der 63-Jährige ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit 36 Jahren in der Orthopädischen Abteilung am Willibrord-Spital tätig. 2009 wurde er zum Chefarzt der damals noch selbstständigen Allgemeinorthopädie bestellt. Außerdem leitet er das in diesen Tagen erneut re-zertifizierte Endoprothetikzentrum (EPZ) des Krankenhauses, in dem jährlich ca. 500 künstliche Knie- und Hüftgelenke implantiert werden. Dr. Hilgenpahl genießt insbesondere in der orthopädischen Gelenkchirurgie einen hervorragenden Ruf weit über die Grenzen Emmerichs hinaus. Das minimal-invasive Einbringen von künstlichen Gelenken ist seit vielen Jahren der Schwerpunkt seiner Arbeit. Dr. Rüttgers verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrungen in der Endoprothetik. Die Implantation von individuell angefertigten Prothesen wurde durch ihn zusätzlich in das Behandlungsspektrum des EPZ eingebracht.