Medizinische Versorgung in Nettetal : Ambulante Versorgung wird ausgebaut

Medizinische Versorgung in Nettetal

Das Medizinische Versorgungszentrum Nettetal hat sich zum Jahreswechsel vergrößert. Der Zugang erfolgt über den zentralen Eingang am Sassenfelder Kirchweg. Foto: Städtisches Krankenhaus Nettetal

Nettetal Seit einem Jahr bietet das Städtische Krankenhaus Nettetal mit dem Medizinischen Versorgungszentrum auch ambulante Versorgung von Patienten. Jetzt übernimmt es die Praxis des verstorbenen Arztes Jürgen Falk.

Seit einem Jahr besteht am Standort des Städtischen Krankenhauses das Medizinische Versorgungszentrum, kurz MVZ. Die Krankenhaustochter hat jetzt zum 1. Januar den Kassensitz der im Haus ansässigen ehemaligen Praxis des verstorbenen Arztes Jürgen Falk übernommen. Kassensitz bedeutet die Zulassung, gesetzlich versicherte Patienten behandeln zu dürfen. „Für uns war es wichtig, unseren Patientinnen und Patienten die ambulante chirurgische Versorgung, die seit Jahrzehnten in unserem Haus besteht, weiterhin in gewohnter Weise und vor allem auch langfristig gewährleisten zu können“, sagt Geschäftsführer Jörg Schneider zur Sitzübernahme.