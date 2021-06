Nach acht Monaten : Bundeswehr beendet Corona-Einsatz im Klever Kreishaus

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Kreis Kleve</irspacing> Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Kleve sind niedrig – nun endet nach acht Monaten auch die Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr im Gesundheitsamt des Kreises Kleve.

Landrätin Silke Gorißen erinnerte sich bei der Verabschiedung an den Einsatzbeginn. „Die Begrüßung der Soldaten am 2. November war mein erster offizieller Termin als Landrätin. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Acht Monate lang konnten wir auf Ihre tatkräftige Mithilfe bauen. Dafür danke ich Ihnen allen sehr.“