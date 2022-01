Willibrord-Spital : Erstmals seit zwei Jahren kein Corona-Fall

EMMERICH Erfreuliche Nachricht aus dem St. Willibrord-Spital: In den vergangenen drei Tagen (von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Januar) gab es erstmals seit fast zwei Jahren keinen mit dem Coronavirus infizierten Patienten im Emmericher Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang dankt Fischer-Kahle dem Team der „Corona-Station“ 5C, das die Hauptlast der Versorgung in dieser schwierigen Zeit „mit bemerkenswerter Geduld und Einsatzbereitschaft“ trage. Diesem Lob schließt sich Geschäftsführer Johannes Hartmann an: „Dem Engagement der Mitarbeitenden gebührt höchster Respekt.“