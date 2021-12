Ratingen : Neuer Chefarzt verstärkt das Team im Marienkrankenhaus

Ratingen Das Sankt Marien Krankenhaus Ratingen hat seinen langjährigen geschäftsführenden Oberarzt Kai Etzkorn als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie bestätigt.

() „Bereits in den vergangenen Jahren konnten wir durch Kai Etzkorns medizinische Fachkompetenz Allgemein- und Viszeralchirurgie auf höchstem Niveau anbieten“, sagt Ralf Hermsen, Geschäftsführer im St. Marien-Krankenhaus. Zugleich wird Dr. Matthäus Rabaszowski die Abteilung ab Januar als Oberarzt verstärken.

Etzkorn studierte Humanmedizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Seine Ausbildungen zum Facharzt für Chirurgie sowie für Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie absolvierte er in Duisburger Kliniken, bevor er 2008 als Leitender Oberarzt erstmalig ans Sankt Marienkrankenhaus nach Ratingen kam. Nach einem Wechsel konnte Etzkorn 2016 als kommissarischer Chefarzt erneut für die Klinik gewonnen werden. Etzkorn ist Spezialist für minimal-invasive Chirurgie, Kolon- und Rektumchirurgie und Proktologie, Hernienchirurgie sowie Koloskopie und Gastroskopie.