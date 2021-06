Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve sucht Unterstützung für Danny Rankl

Kleve Der Fusionsklub hat zwar seinen Wunschstürmer bekommen. Trotzdem soll im Angriff noch Verstärkung für das Team von Trainer Umut Akpinar her.

Mit Stürmer Danny Rankl aber setzten die Rot-Blauen ein personelles Ausrufezeichen. Um den 32-Jährigen, der zuvor in der Regionalliga für den VfB Homberg aktiv war, bemühten sich die Klever bereits einige Jahre vergebens. Nun gab er endlich seine Zusage. Danny Rankl bringt regelrecht eine Torgarantie mit. Die ewige Torjägerliste der fünfthöchsten deutschen Spielklasse führt er mit 126 Treffern an. Doch auch Kisolo Deo Biskup (1. FC Kaan-Marienborn) und Maxwell Bimpek (FC Kray) sind große Namen für den 1. FC Kleve. Der 21-jährige Bimpek kann als rechter Verteidiger sowie im Abwehrzentrum auflaufen. Biskup, 31 Jahre alt, fühlt sich im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung wohl. So haben die Rot-Blauen keine Not, noch für die Abteilung Defensive nachzulegen. Schließlich hat auch Tim Haal bereits bewiesen, an der Seite von Routinier Nedzad Dragovic ein Rückhalt sein zu können.

Im Angriff sollte aber noch Verstärkung her. Wenig verwunderlich also, dass sich in diesen Wochen immer wieder Spieler beim Probetraining in der Getec-Arena vorstellen. So will in einigen Tagen etwa Jefferson Gola, der zuletzt in der Bezirksliga beim SV Rindern aktiv war, sein Können unter Beweis stellen. Das gilt auch für den 22-jährigen Angreifer Mike Dijkgraaf. Der 1,95 Meter große Stürmer war zuletzt beim FC Abcoude im niederländischen Amateurfußball unterwegs. In Jonas Holzum, Magnus Ernst und Leon Kadriu erhalten zudem aktuell drei Spieler aus der eigenen Jugend die Chance, sich zu zeigen.