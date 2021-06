Fußballer in der Kreisliga A : Frederik Gietmann – der Dauerbrenner beim TuS Kranenburg

Kranenburg Der 26-Jährige spielt seit seiner Kindheit für den Klub. Gerne möchte er mit dem A-Ligisten noch einmal aufsteigen. Er erklärt, warum sein Herz so sehr am Verein hängt.

Es war also schon früh klar, dass der Fußball Gietmanns sportliches Leben bestimmen würde. Zwar habe es auch in der Jugend eine Phase gegeben, in der er an der Tischtennisplatte aktiv war, „aber man muss sich am Ende für eine Sache entscheiden, zumal es immer mehr Terminüberschneidungen gegeben hätte“. So wurde also der Fußball der sportliche Mittelpunkt für den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Klassischerweise durchlief der 26-Jährige alle Jugendmannschaften des Vereis bis hin zu den Senioren, bei denen er in der Spielzeit 2014/2015, unter dem damaligen Trainer Dragan Vasovic, sein Debüt in der ersten Mannschaft gab. Und dies auch eindrucksvoll, denn in 28 Spielen erzielte er zehn Tore.