Deutsche U-23-Leichtathletik-Meisterschaft : Jule Gipmann gewinnt die Silbermedaille

Goch Die Leichtathletin von Viktoria Goch wirft den Diskus in Koblenz auf 52,55 Meter. In einem spannenden Wettkampf hat sie neun Zentimeter Vorsprung auf die Drittplatzierte. Zu Gold fehlen ihr mehrere Meter.

Jule Gipmann hat bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Koblenz ihr großes Ziel erreicht: einen Platz auf dem Treppchen. Die Leichtathletin von Viktoria Goch sicherte sich bei den Titelkämpfen im Stadion Oberwerth am Samstag mit der Weite von 52,55 Metern, die sie bereits im ersten Versuch erzielte, die Silbermedaille. „Ich bin glücklich, weil ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Dass ich direkt in meinem ersten Jahr in der U-23-Altersklasse eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft gewinne, ist ein unheimlich großer Erfolg für mich“, sagte die 19-jährige Gocherin, die bei ihren weiteren gültigen Versuchen Weiten von 51,19 und 49,13 Meter erzielt hatte.