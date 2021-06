Herren-Tennis : TC Geldern und TV Winnekendonk stehen an der Spitze

Der TC Geldern und TV Winnekendonk dominierten ihre Partien. Foto: dpa/Frank Molter

Kreis Kleve Beide Mannschaften feiern in der Zweiten Verbandsliga in ihren Auswärtspartien deutliche Erfolge. Beide Teams setzen sich mit 7:2 durch.

Für die Herren 55 des TC Grün-Weiß Geldern läuft die Saison in der Zweiten Tennis-Verbandsliga weiterhin ganz nach Maß. Das Team von Mannschaftsführer Jörg Löcker feierte am Samstag beim 7:2 beim TV Jahn Hiesfeld im dritten Spiel den dritten klaren Sieg und steht in der Klasse an der Spitze.

„Auch gegen Jahn Hiesfeld hat alles gut geklappt. Wir haben einen Lauf. Das Spiel in der nächsten Woche gegen Fuhlenbrock könnte sehr wichtig werden“, sagte Jörg Löcker mit Blick auf den möglichen Aufstieg. Der TC Grün-Weiß Geldern tritt am kommenden Samstag, 3. Juli, 14 Uhr, beim Team aus Bottrop an.

Jörg Löcker, der bislang eine ausgezeichnete Medensaison hinlegt, hatte sich an erster Position mit 6:4, 6:2 durchgesetzt. Bruno Janzen (6:1, 6:1), Mietek Szewczyk (6:0, 6:0) und Hans-Friedrich Hemmert (6:4, 6:1) behaupteten sich ebenfalls in zwei Sätzen. Reinhard Richter siegte mit 5:7, 6:1, 10:3. Einzig Axel Stibi (3:6, 7:6, 7:10) hatte im Einzel das Nachsehen. Im Doppel behielten Jörg Löcker/Mietek Szewczyk (6:2, 6:0) und Reinhard Richter/Martin Bauer (6:2, 6:3) die Oberhand. Bruno Janzen/Axel Stibi mussten sich recht deutlich mit 3:6, 0:6 geschlagen geben.