Fußball-Niederrheinpokal : Lockerer Aufgalopp für Pokalverteidiger

Den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung muss der SV Straelen in Essen-Katernberg machen. Foto: Heinz Spütz

Kreis Kleve Auslosung der ersten Runde: Regionalligist SV Straelen tritt zunächst beim Essener Bezirksligisten DJK Katernberg an. Landesligist TSV Wa.-Wa. gegen SC St. Tönis, Sportfreunde reisen nach Düsseldorf.

Zumindest die Auslosung der ersten Runde um den Niederrhein-Pokal hatte am Dienstagabend hohen Unterwaltungswert. Das lag in erster Linie daran, dass der Fußball-Verband Niederrhein eine ehemalige Arbeitsbiene auf dem Platz als Losfee engagiert hatte. „Bist Du bereit, Willi ?“, fragte Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbands-Ausschusses. Die Antwort von Willi Landgraf, mit 508 Einsätzen Rekordspieler der Zweiten Bundesliga , kam wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin sowat von bereit, dat glaubst Du gar nicht.“

Da sei dem gebürtigen Mülheimer, der noch den einen oder anderen lockeren Spruch auf Lager haben sollte, auch verziehen, dass er für die Vereine aus dem Kreis Kleve nicht unbedingt die ganz großen Lose aus der Trommel fischte. Zunächst zu den Männern: Für den Titelverteidiger SV Straelen, der im vergangenen Wettbewerb auf dem Weg zum Titel unter anderen den SV Burgaltendorf, die DJK Frintrop und den ETB Schwarz-Weiß ausschaltete, geht die Tour durch Essen weiter. In der ersten Runde, die von Dienstag bis Donnerstag, 23. bis 25. August, angesetzt ist, tritt der Regionalligist beim Bezirksligisten DJK Katernberg an. Einen Gegner der Kategorie unbequem hat Oberligist 1. FC Kleve erwischt. Die Mannschaft um Trainer Umut Akpinar tritt beim Landesligisten PSV Wesel an, der an einem guten Tag immer für eine Überraschung zu haben ist. Immerhin darf sich Bezirksliga-Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf (Landgraf: „Wo is dat denn?“; Jades: „In der Nähe von Goch“) auf einen recht attraktiven Gegner freuen. Die Mannschaft, die im vergangenen Jahr den SV Straelen erwischt hatte, trifft diesmal auf den Regionalliga-Neuling 1. FC Bocholt.