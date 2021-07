Wegen sinkender Nachfrage : Mobile Tests in weniger Dörfern

Wartende Menschen vor dem Testmobil der Firma Superol in Rees-Mehr. Foto: Sebastian Latzel

REES/EMMERICH Der Anbieter Superol macht weiter, reduziert jedoch die Standorte. Praest und Millingen entfallen künftig, Vrasselt, Haldern und Mehr bleiben bestehen.

(bal) Trotz sinkender Nachfrage und Inzidenzen und einer neuen Testverordnung – die Hamminkelner Firma Superol, die bislang in Dörfern in Emmerich und Rees mit ihrer mobilen Station den Bedarf an Coirona-Tests auf dem Land abgedeckt hat, will weitermachen. Zumindest für den Monat Juli hat das das Unternehmen jetzt angekündigt. Allerdings reduziert die Firma ihre Einsatzorte. DIe Stationen Praest und Millingen entfallen künftig. In Vrasselt, Haldern und Mehr bleiben die Angebote bestehen.

„Mit der zum 1. Juli gültigen neuen Testverordnung wird die Vergütung für Testbetreiber deutlich abgesenkt. Dies trifft uns mit unserer auf den ländlichen Raum ausgerichteten Teststrategie ,coronafreie Dörfer’ besonders hart. Leider ist es bei der aktuellen Nachfrage und Vergütung nicht mehr möglich, Standorte mit teilweise unter 20 Test am Tag aufrechtzuerhalten“, teilt das Unternehmen dazu mit. Durch eine Bündelung des Angebots sei es möglich, die für die Test zuständigen Mitarbeiter komplett im Unternehmen zu halten und gleichzeitig ein umfangreiches Testangebot aufrechtzuerhalten.

„Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über die sinkende Nachfrage, ist sie doch ein gutes Zeichen, das wir Corona womöglich bald überwinden können“, schreibt das Unternehmen.

Seine mobile Teststation ist jetzt künftig an folgenden Standorten zu finden: In Haldern am Markt Immer montags von 10 bis 19 Uhr); in Mehr am Markt (freitags, 10 bis 19 Uhr) sowie in Vrasselt auf dem Parkplatz Drei Könige (donnerstags 10 bis 19 Uhr). Außerdem ist das Testmobil auch an Standorten in Hamminkeln zu finden (Kesseldorfer Rott: Montag sowie Mittwoch bis Freitag, jeweils 10 bis 19 Uhr, dienstags 16 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr). Auf dem Hamminkelner Rathausplatz steht das Testmobil immer dienstags von 10 bis 15 Uhr. Die Standorte Dingden und Brünen entfallen.