Emmerich : Saison vorbei - aber in Elten gibt es noch frischen Spargel

Elten Die Spargelbauern ziehen ein durchwachsenes Fazit. Das Wetter war nicht optimal, aber die Preise stabil. Und: Bei Derksen in Elten gibt es noch frischen Spargel.

Das ist eine gute Nachricht für die Freunde des edlen Gemüses: Woanders mag die Saison schon gelaufen sein und den Spargel gibt es nur noch als Lagerware. Schließlich ist die Saison offiziell seit dem 24. Juni, dem Johannistag, beendet. Nicht so in Elten beim Spargelhof Derksen. „Wir ernten noch und haben frischen Spargel“, sagt Winfried Derksen. Noch bis Sonntag einschließlich gibt es auf dem Hof an der Straße Alter Beeker Weg 80 in Elten das „weiße Gold“des Niederrheins.