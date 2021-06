Tipps vom Fachmann : Alles drin in der Reiseapotheke?

Pflaster, Schere, Mundschutz: Die Reiseapotheke sind in diesem Jahr ein bisschen anders aus als zur üblichen Reisezeit. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Kreis Kleve Nächste Woche beginnen die Sommerferien im Kreis Kleve. Wer in den Urlaub fliegt, sollte aber nicht nur an die Badehose denken. Apotheker Ulrich Schlotmann erklärt, was in Corona-Zeiten in keiner Reiseapotheke fehlen darf.

Impfstoff, Masken-Ausgabe, digitale Impfnachweise: Die Apotheken sind derzeit vielfach im Gespräch – vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Gerade für Menschen, die für die Sommerferien eine Reise planen, könnte der digitale Impfnachweis nützlich sein. Auf dem Portal www.mein-apothekenmanager.de findet man eine Übersicht der Apotheken, an denen man sich die Nachweise ausstellen lassen kann.

Mit Blick auf die nahenden Sommerferien in NRW und die Reisezeit sind Apotheken aber auch für ihr klassisches Geschäft sehr gefragt: „Welche Reiseapotheke in welchem Land sinnvoll ist, klärt man am besten bei einer individuellen Beratung“, sagt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve. Je nach Reiseziel falle die Zusammenstellung der geeigneten Arzneimittel unterschiedlich aus. Und dann sind wir doch wieder beim Thema Corona: Eine gut sortierte Reiseapotheke sei insbesondere in Pandemie-Zeiten unverzichtbar, sagt Schlotmann.

Info Checkliste für die Reiseapotheke Folgende Dinge sollten in keiner Reiseapotheke fehlen: • Ausreichende Anzahl an Mund-Nasen-Schutz-Masken • Desinfektionsmittel für Hände und Flächen • regelmäßig einzunehmende Medikamente • Schmerzmittel • Mittel gegen Magenverstimmung • Sonnenschutz • Mittel gegen Reisekrankheiten • Salbe oder Gel gegen Verstauchungen und Prellungen • Abwehrmittel gegen Mücken und Zecken • Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand • Wund- und Desinfektionsmittel • Mullbinden • sterile Kompressen • Verbandspflaster, Heftpflaster • Einmalhandschuhe • Pinzette, Schere, Sicherheitsnadeln und Fieberthermometer

„Es ist sinnvoll, an ausreichend viele Mund-Nasen-Schutz-Masken zu denken. Am besten man geht auf Nummer sicher mit FFP2-Masken“, rät Schlotmann. Auch wenn in Deutschland die Maskenpflicht nur für Kinder ab dem Schulalter gilt, sollte man zur Sicherheit auch für die kleineren Kinder Masken bereithalten. Wenn Stoffmasken nicht regelmäßig gewaschen werden können, sollte eine Einmal-Maske pro Tag und Person eingerechnet werden.

Neben den Masken gehören Desinfektionsmittel für die Hände in die Reiseapotheke. Sowohl auf der Reise im Handgepäck als auch vor Ort im Hotel, bei Besichtigungen, Wanderungen oder am Strand sind sie in diesen Zeiten nicht wegzudenken. „Um für mehr Sicherheit in der Ferienwohnung, dem Hotelzimmer oder auf sanitären Anlagen unterwegs zu sorgen, sind Flächendesinfektionsmittel in Form von Sprays, Lösungen oder praktischen Tüchern hilfreich“, sagt der Apotheker aus Goch. „Wer chronisch krank ist und Medikamente dauerhaft einnehmen muss, sollte den Bestand der für die Urlaubszeit benötigten Medikamente überprüfen. Bei nicht ausreichender Anzahl ist es empfehlenswert, sich die Medikamente vor der Abreise nochmal verschreiben zu lassen, damit es nicht zu Engpässen kommt“, sagt er.

Bei der Beratung erhalten Patienten im besten Fall auch Informationen über geeigneten Insektenschutz, wirksame Mittel gegen Durchfall und die richtige Wundversorgung. Zudem ist in vielen Regionen Deutschlands und Europas ein spezieller Schutz gegen Zecken ratsam. Strandurlauber sollten bei der Einnahme von bestimmten Antibiotika und Rheumamitteln besonders vorsichtig sein. Diese können im Zusammenspiel mit Sonnenlicht gefährliche Nebenwirkungen hervorrufen, warnt Schlotmann.

Auf der Reise sei, je nach Fortbewegungsmittel einiges zu beachten: Bis auf die Reise im eigenen Auto gilt für alle anderen Beförderungsmittel wie Flugzeug, Bahn, Bus oder Schiff zumindest beim Einsteigen oder in öffentlichen Bereichen bis auf wenige Ausnahmen eine Maskenpflicht für alle Passagiere. Bei der Einreise auch in europäische Länder werden Formulare auszufüllen sein, wie man es sonst nur aus Reisen nach Übersee kennt. Gegebenenfalls wird bei der Ankunft die Körpertemperatur kontaktlos gemessen werden. Erkrankte müssen dann in den meisten Fällen sofort wieder zurückreisen. „Deshalb messen Sie sicherheitshalber schon vorher zu Hause Fieber“, rät Apotheker Schlotmann.