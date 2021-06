Landwirte in Kempen und Willich ziehen Bilanz : Endspurt für den Spargel

Auf ihrem Spargelhof in Kempen-St. Hubert hat Familie Goetzens – hier Vater Karl Goetzens und Tochter Josi mit Baby – die Spargelsaison am Sonntag beendet. Jetzt schießt der Spargel. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Willich Am 24. Juni endet die Spargelsaison. Landwirte in Kempen und Willich sind zufrieden: Zwar brachte der Spargel in diesem Jahr einen geringeren Ertrag, doch die Qualität war gut. Warum sich der Spargel jetzt erholen muss.