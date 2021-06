Emmerich : CDU erhöht Druck für Lkw-Parkplatz an der A 3

Stefan Rouenhoff (l.) im Gespräch mit Thomas Ganz, Direktor der Niederlassung Rheinland. Foto: Büro Rouenhoff

Elten Die Emmericher kennen das Spiel schon von der alten Kaserne oder dem Pioniergrundstück in Dornick. Wenn der Bund eine Fläche hat, dauert es manchmal, bis sich daraus etwas vernünftiges machen lässt.

Gibt es bald einen neuen Lastwagen-Parkplatz am ehemaligen Grenzübergang der A 3 in Elten?

Die Möglichkeit besteht. Doch noch befindet sich das Gelände des ehemaligen Zollamtes in Elten, um das es geht, im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Schnelle Fortschritte gibt es nur bei einem zügigen Eigentümerwechsel. Und genau da kommt die Behörde ins Spiel. Denn sie verwaltet alles, was sich im Besitz des Bundes befindet. Bei einem Verkauf geht an ihr kein Weg vorbei.

Die Emmericher kennen das noch vom ehemaligen Pioniergelände in Dornick oder der alten Kaserne in Emmerich. Die Behörde will immer einen guten Preis herausholen, muss im Zweifel aber auch immer das öffentliche Interesse im Auge behalten. Das schafft Spielraum.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Kreises Kleve Stefan Rouenhoff tauschte sich nun deshalb erneut mit Vertretern der Autobahn GmbH auf dem Gelände des ehemaligen Zollamtes an der Autobahn A3 in Emmerich-Elten aus, um sich über den aktuellen Stand der geplanten Nutzungsänderung zu informieren.

Vertreten wurde die Autobahn GmbH durch Thomas Ganz, Direktor der Niederlassung Rheinland und Joachim van Bebber, Geschäftsbereichsleiter Planung der Niederlassung Rheinland.

Ganz und van Bebber berichteten über die weiter fortgeschrittenen Planungen. Das Gelände müsse jedoch zunächst von der BIMA in das Eigentum der Autobahn GmbH überführt werden, bevor mit baulichen Maßnahmen begonnen werden kann, so die beiden Vertreter.

Rouenhoff, der in diesen Tagen bei der BIMA wiederholt für einen schnellen Eigentümerwechsel geworben hat, unterstrich die Bedeutung zusätzlicher Parkmöglichkeiten an der A3: „Der Mangel an LKW-Parkplätzen macht sich nachts durch ein ausuferndes Parken von LKW in der Emmericher Innenstadt deutlich bemerkbar. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Je früher die Flächen einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden können, desto besser.“