Besonderer Service : Spargel spontan selber stechen oder Damm mieten auf Hof in Werne

Werne Ein eigenes Stück Spargeldamm mieten oder zum Spontan-Stechen kommen - ein Spargelhof in Werne bietet Privatleuten einen besonderen Service rund um das beliebte Gemüse an. Die Idee wurde letztes Jahr wegen mangelnder Erntehelfer geboren.

„Die Idee hatten wir im vergangenen Jahr, als wir wegen der Corona-Einschränkungen zu wenig Erntehelfer hatten, um all unseren Spargel zu ernten. Die Aktion kam so toll bei den Menschen an, dass wir sie in diesem Jahr wiederholen, obwohl wir jetzt genügend Helfer haben“, sagt Katharina Laurenz, Chefin beim „Hof Schulze Blasum“ im Kreis Unna. Sie bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Gesamt-Spargelfläche von rund 14 Hektar.