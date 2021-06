Emmerich : Starkes Gewitter - Blitz schlägt in Haus ein

An der Dinslakener Straße schlug ein Blitz in ein Haus ein. Foto: Feuerwehr Emmerich

Emmerich Das passiert selten: In Emmerich ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. Am Montag war ein kurzes, aber heftiges Gewitter über der Stadt niedergegangen.

Das heftige Gewitter am Montag hat die Emmericher Feuerwehr auf den Plan gerufen. Um 15:51 Uhr wurde die Einheit Stadt unter dem Stichwort „Nachlöscharbeiten“ zur Dinslakener Straße gerufen. Dort war zuvor bei dem kurzen, aber starken ewitter ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. „Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude von Innen und auch im Außenbereich mit der Wärmebildkamera. Es mussten jedoch keine Maßnahmen ergriffen werden“, berichtet die Wehr. Die ebenfalls eingetroffenen Stadtwerke Emmerich schalteten den Strom des Hauses aus.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus von einem Blitz getroffen wird, ist statistisch gesehen gering. Sie beträgt 1:6 Millionen. Trifft der Blitz in ein Haus, an dem kein Blitzableiter vorhanden ist, fließt der Strom durch Armierungen, Wasser- und Stromleitungen zur Erde. Die Wände können im Bereich der Leitungen aufplatzen. Das war in diesem Fall glücklicherweise alles nicht der Fall, wie aus dem Bericht der Feuerwehr hervorgeht.