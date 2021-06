Corona in Viersen : Besuche im AKH ab sofort wieder möglich

Corona in Viersen

Viersen Angesichts sinkender Infektionszahlen erweitern die Krankenhäuser in Viersen ihre Besucherregelungen. Was Besucher beachten müssen.

■ AKH Ab sofort sind Patientenbesuche wieder möglich. Jeder Patient des AKH darf täglich zwischen 14 und 16 Uhr einen Besucher für maximal eine Stunde empfangen. Angehörigen stehen zu diesen Zeiten auch die Ärzte auf den Stationen für Gespräche zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder mehr Kontakt ermöglichen können“, sagt Thomas Axer, Geschäftsführer des AKH Viersen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig; Besucher müssen sich am Empfang melden.

■ St.-Irmgardis-Krankenhaus Auch am St.-Irmgardis-Krankenhaus in Viersen-Süchteln werden ab sofort die Besuchsregelungen ausgeweitet. „Jeder Patient kann einen Besucher für höchstens eine Stunde empfangen“, erklärt Sprecherin Sigrid Baum. Bisher waren in dem Süchtelner Hospital Besuche für maximal eine halbe Stunde möglich. „Allerdings ist nur ein Besucher pro Zimmer erlaubt“, schränkt Baum ein. Um das koordinieren zu können, sei eine Anmeldung des Besuches weiterhin Pflicht. Das geht telefonisch unter der Rufnummer 02162 8990.