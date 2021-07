Schmerzmedizin in Haan : Schmerzspezialist fürs Haaner Krankenhaus

Schmerzmedizin in Haan

Mit Tobias Nickel hat die Schmerztherapie am St. Josef Krankenhaus Haan einen erfahrenen Schmerztherapeuten als neuen Leiter. Foto: Uli Preuss

Die eine Schmerztherapie gibt es nicht, sie ist immer individuell auf den Patienten zugeschnitten. Entsprechend breit ist die Ausbildung, die Tobias Nickel absolviert hat. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmediziner, Schmerztherapeut und deckt die psychosomatische Grundversorgung ab. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für den Kampf gegen den Schmerz. Bereits während seines Studiums war er in China, um dort erste Einblicke in die Traditionelle Chinesische Therapie, in Akupunktur und spezielle Massagetechniken zu gewinnen.