Clara-Schumann-Gymnasium: Europa, die Schule und die Bürgermeisterin

Viersen Unter dem Titel "Europa - Wo stehen wir? Wohin gehen wir?" stand der Europatag des Clara-Schumann-Gymnasiums. Zu den Gästen gehörte auch Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Sie beschäftigte sich mit der Frage, wie viel EU in Viersen steckt und wie viel Viersen in der EU.

"Wer von euch hat schon einmal an einem europäischen Austauschprogramm teilgenommen?", die Frage der Bürgermeisterin lässt einige Hände in die Höhe schnellen. Die Schüler berichten über die gemachten Erfahrungen und was sie aus den Begegnungen mit einer fremden Kultur mitgenommen haben. Und damit ist man auch schon mitten im Thema.

Die Stadt Viersen profitiert von EU-Fördergeldern. "Ohne die wäre vieles in Viersen nicht umzusetzen", bemerkt Anemüller. Angefangen von Fördermitteln für grenzüberschreitende Kooperationsprojekte von Sportvereinen bis hin zu Austauschprogrammen von Schulen. Auch Unternehmen können von diesen Geldern profitieren. Die Bürgermeisterin erinnert daran, dass Viersen multikulturell ist. Die griechische Gemeinde gibt es seit Jahrzehnten in der Kreisstadt, die Moschee mitten in der Viersener Innenstadt gehöre zum Leben dazu, Flüchtlinge seien integriert. "Wir haben die Integration in Viersen gut hinbekommen. Wobei Sprache sowie die Anerkennung der Grundwerte die Schlüssel sind", betont Anemüller. In Viersen stecke viel Zuwanderung. Das müsse nicht immer die erste Generation betreffen, fügt sie an. Eine Aussage, die die Schüler zum Nachdenken anregt. Großeltern, die aus den Niederlanden stammen, aus England gekommen sind oder von Frankreich einwanderten - so mancher Schüler ist ebenfalls Kind von Immigranten. Bianca Treffer