Feier: Gemeinschaft kürt Maikönigspaar

Viersen

Bei der Maifeier der Interessengemeinschaft "Alte Boisheimer Straße" auf der Festwiese der Familie Stieger-Becker wurden Regina Wittmann Maikönigin und Wolfgang Toerschen Maikönig. Sie hatten dafür ein Quiz lösen müssen. Vorsitzender Erwin Janßen freute sich, drei neu hinzugezogene Familien begrüßen zu können. In diesem Jahr feiert die Straßengemeinschaft ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Festtag am Samstag, 1. September. Inzwischen gehören der Straßengemeinschaft 45 Familien an. wi