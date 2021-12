Corona im Kreis Viersen : Nach Kritik von Ärzten – Plum telefoniert mit Spahn

Kreis Viersen Ärzte hatten die Bestellbeschränkungen für den Impfstoff von Biontech kritisiert. In einem Telefonat mit dem Bundesgesundheitsminister hakte der Viersener CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum nach.

Spahn versicherte Plum in dem Gespräch, dass er sich intensiv darum bemühe, Lieferungen des Corona-Impfstoffes von Biontech vorzuziehen und damit die wachsende Nachfrage nach diesem Impfstoff zu decken. Er habe auch nochmals klargestellt, dass seitens des Bundes keine Dosen dieses Impfstoffes unnötig zurückgehalten würden. „Alle Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech, die bis zum Jahresende zur Verfügung stehen, werden auch an die impfenden Stellen ausgeliefert“, habe der Bundesgesundheitsminister ihm zugesagt, so Plum.