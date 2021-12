Oberligist schlägt Schonnebeck 1:0 : Der Lauf von Union Nettetal geht weiter

Fußball-Oberliga Mit 1:0 gewinnt Nettetal am Samstagabend gegen den Oberliga-Vierten Spvg Schonnebeck und ist damit sei nunmehr vier Spielen ungeschlagen. Die Gäste kassierten in einer hitzigen zweiten Halbzeit gleich drei Platzverweise.

Die Erfolgsstory des SC Union Nettetal in der Fußball-Oberliga geht weiter. Am Samstagabend besiegte die Elf von Trainer Andreas Schwan unter Flutlicht den Tabellenvierten, die Spvg Schonnebeck, mit 1:0 und ist somit seit vier Spielen unbesiegt. Insgesamt holte der SCU aus den vergangenen neun Spielen 19 Punkte. Die Partie hatte gerade gegen Ende der Partie ordentlich Feuer drin, das lag vor allem an den Gästen, die mit hohen Erwartungen nach Nettetal gereist waren. Neben zwei Feldverweisen sah zudem auch Gästetrainer Dirk Tönnies wegen Reklamierens nach Spielende die Rote Karte.