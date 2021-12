Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum wird am 9. Dezember wiedereröffnet

Impfzentrum wird am 9. Dezember wiedereröffnet

Seit Tagen wird das Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülklen für die Wiedereröffnung hergerichtet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Das Impfzentrum für die Bevölkerung im Kreis Viersen wird am Donnerstag, 9. Dezember, wieder eröffnet. Damit will der Kreis die niedergelassenen Ärzte bei der Impfkampagne gegen das Coronavirus unterstützen.

Die Impfstation wird aktuell im ehemaligen St.-Cornelius-Krankenhaus an der Heesstraße in Viersen-Dülken eingerichtet. Seit der vergangenen Woche sind bereits mobile Impfteams in den kreisangehörigen Kommunen unterwegs, um Boosterimpfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen vorzunehmen.