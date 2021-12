Spätes Tor rettet Punkt gegen Rheindahlen : Spitzenreiter TuS Wickrath am Rande einer Niederlage

Spitzenreiter TuS Wickrath am Rande einer Niederlage

Fußball-Kreisliga Beim Kreisliga-Tabellenführer TuS Wickrath zeigte der SC Rheindahlen eine starke Leistung, lag in der Schlussphase noch mit 3:2 in Führung. Doch kurz vor dem Ende schlug der Spitzenreiter nochmal zu.

Spannung war beim Nachbarschaftsduell zwischen TuS Wickrath und dem SC Rheindahlen garantiert, spielen doch beide Mannschaften den wahrscheinlich schnellsten Ball in der obersten Kreisliga.

Und beide Teams unterstrichen dies eindrucksvoll mit einer rasanten Anfangsphase. Nach fünf Minuten konnte die erste Möglichkeit für Rheindahlen verbucht werden, doch der SCR-Spieler Hassler Maduthies stand bei der Ballabgabe im Abseits. Nach zehn Minuten traf Marius Esser nach einem Sololauf nur das Außennetz. Anschließend setzte sich Rheindahlen im Gästestrafraum fest und holte drei Eckbälle in Folge dabei heraus, die zwar erfolgversprechend aussahen, aber nicht zum Tor führten. In Minute 24 setzte sich Kai Günter Wiechmann über die linke Seite durch, seine Flanke fand aber keinen Abnehmer, da seine Mitspieler nicht mitliefen. Aber drei Minuten später fiel die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Führung für Rheindahlen. Marc Eßer verwandelte einen Eckball zum 1:0. Weitere drei Minuten später fast der nächste Treffer, als Zaki Scherzad einen Freistoß auf Eßer weiterleitet und dieser den Wickrather Torhüter Juel Lescher zu einer Glanztat zwang.

In der 32. Minute meldete sich Wickrath zurück, fand aber nach einem Freistoß aus 18 Metern in SCR-Keeper Danny Gosemärker seinen Meister. Der Ausgleich für den TuS deutete sich dort aber bereits an. Nach einem Konter lief der Ball über drei Stationen, Dennis Richter hatte dann keine Probleme das leere Tor zu treffen (38.). Doch Rheindahlen zeigte sich nicht geschockt und kam noch vor dem Pausenpfiff zur erneuten Führung. Einen Torschuss konnte Wickraths Abwehr nicht weit genug klären, gegen Scherzads Gewaltschuss war Lescher machtlos.