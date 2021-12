GHTC empfängt Essen und Köln : Aufregender Doppelspieltag zur Hallen-Heimpremiere

Hockey Die Hockey-Herren des GHTC empfangen in der 2. Bundesliga den HC Essen und Schwarz-Weiß Köln. Coach Jan Klatt erwartet unangenehme Spiele.

Am Freitagabend um 19.45 empfangen die Hockey-Herren des Gladbacher HTC den HC Essen zum ersten Heimspiel der Hallensaison, ehe sie am Sonntag um elf Uhr Schwarz-Weiß Köln zu Gast haben. Das Team von Jan Klatt möchte nach dem erfolgreichen Auftakt in die 2. Bundesliga gegen Kahlenberg auch in eigener Halle nachlegen.