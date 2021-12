Kreisligist muss nach Brachelen ausweichen : SV Roland Millich feiert Heimsieg auf fremden Platz

Der Millicher Stürmer Peter Christoph Schmitt (l.) erzielt mit diesem sehenswerten Weitschuss das 1:0 für den SV Roland Millich. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Weil der Rasen in Millich gesperrt war, empfingen die Roländer den FC Union Schafhausen II auf der Anlage des SV Brachelen. Dank des 2:0-Sieges überwintert der SV Roland Millich auf Rang eins in der Kreisliga A.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Der SV Roland Millich ist Herbstmeister der Kreisliga A Heinsberg. Zum Abschluss der Hinrunde besiegte die Mannschaft von Trainer Nils Brandt den FC Union Schafhausen II mit 2:0 Treffern. Damit fuhren die Schwarz-Gelben den siebten Sieg in Folge ein, und sind mit elf Erfolgen insgesamt auch hier der Ligaprimus.

Dementsprechend zufrieden war Brandt nach der Begegnung: „Ich denke, wir sind verdient Herbstmeister geworden. Was die Mannschaft seit dem siebten Spieltag gezeigt hat, macht mich stolz. Da steht eine echte Truppe auf dem Platz, in der jeder für jeden kämpft.“ Und auch gegen Schafhausen, das zuletzt ja als Favoritenschreck auf sich aufmerksam gemacht hatte, zeigte die „echte Truppe“ ein gutes Spiel, und nahm von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand. Allerdings wurde Schafhausen dabei nicht komplett an die Wand gespielt, vielmehr versuchten die Gäste ebenfalls spielerisch mitzuhalten. Dennoch häuften sich die Möglichkeiten für Millich, doch weder Nico Nießen, noch Pascal Schostock machten das Tor bei ihren Abschlüssen. Doch noch vor der Pause fiel die verdiente Führung für die Gastgeber, und die ließ sich sehen. Sascha Schreinemacher war über die linke Seite davon gezogen, bediente dann Peter Christoph Schmitt mustergültig, und der zog trocken in den Winkel des Tores ab zum 1:0 (38.).

Das Bild auf dem Kunstrasen in Brachelen, wo die Partie stattfand, weil der Rasen in Millich gesperrt war, änderte sich auch in Abschnitt zwei nicht wesentlich. Die Gäste, unter anderem verstärkt mit Noel Specht, der in der laufenden Spielzeit auch schon vier Spiele für die erste Mannschaft in der Landesliga absolviert hatte, wollten den Bock sicherlich noch umstoßen, aber das Vorhaben erhielt einen frühen Dämpfer. Mit einem tollen Heber in den gegnerischen Strafraum spielte Manuel Memenga den Ball zu Pascal Schostock, der Volley zum 2:0 ins Eck abzog (52.). Nun war zwar noch ausreichend Zeit auf der Uhr für die Union, doch der Spitzenreiter ließ in der Folgezeit nichts anbrennen, und stand sicher in der Defensive. Der kurz zuvor eingewechselte Artur Brik traf sogar nochmal ins Schafhausener Tor, allerdings aus deutlicher Abseitsposition.