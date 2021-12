Neuer Spitzenreiter gewinnt 3:0 gegen Beeck : Zwei Standards ebnen abgezocktem WSV den Weg

Fussball-Regionalliga Gegen den neuen Tabellenführer aus Wuppertal begann Beeck sehr schwungvoll. Eine Ecke und ein Freistoß brachten den WSSV dann aber eine 2:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit verwaltete der Gast routiniert – und erhöhte noch auf 3:0.

„In den ersten fünf Minuten haben wir etwas Glück gehabt“, merkte auch Wuppertals Coach Björn Mehnert an. „Wenn wir da das 1:0 gemacht hätten, hätte ich gerne mal gesehen, was den Wuppertalern danach eingefallen wäre. Denn deren lange Bälle haben wir gut abgefangen. Wir standen gut, taktisch und kämpferisch war alles okay“, befand Beecks Abwehrchef Kevin Weggen – und schränkte aber ein: „Bei Standards war der WSV schon sehr gefährlich.“

Exakt zwei davon nutzte der Gast abgezockt zu einer 2:0-Pausenführung, nachdem er aus dem Spiel heraus das FC-Gehäuse eine halbe Stunde lang nicht wirklich in Gefahr gebracht hatte. Dann köpfte Wuppertals bulliger Stoßstürmer Marco Königs eine Ecke von Kevin Rodrigues Pires per Aufsetzer zur Führung ein (31.). Pires selbst zirkelte einen Freistoß aus 23 Metern zum 0:2 in den Winkel – ein feiner Schuss (43.). Dazwischen hatte Hasani den Ausgleich auf dem Fuß, doch Keeper Sebastian Patzler drehte den scharfen Schuss noch um den Pfosten (33.).

Mit dem fünften Sieg in Serie kletterten die Bergischen an die Tabellenspitze – dank des Spielausfalls von Primus RW Essen und des ganz späten Ausgleichs der U21 des 1. FC Köln gegen Preußen Münster.

Beeck schloss die Hinrunde damit auf dem ersten Abstiegsplatz ab – drei Punkte hinter dem Bonner SC. Am Mittwoch steht das Mittelrheinpokal-Achtelfinalspiel bei Mittelrheinligist FC Hürth an, ehe im alten Jahr noch die beiden ersten Rückrundenspiele gegen die beiden Fortuna-Teams folgen – am 11. Dezember daheim gegen Köln und am 18. Dezember bei Düsseldorfs U23.