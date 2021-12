TV Korschenbroich mit Gastspiel in Langenfeld : Ein Stolpern beim Außenseiter vermeiden

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich reist als Favorit zur SG Langenfeld. Trainer Dirk Wolf warnt dennoch, den Gegner nicht zu unterschätzen. Außerdem erklärt er, warum Sascha Wistuba derzeit keine Tore erzielt.

Am Samstag gastiert der TV Korschenbroich bei der SG Langenfeld. Allein von der Tabellensituation her liegt die Favoritenrolle eindeutig beim Gast. Aktuell steht Korschenbroich auf Platz vier, während Langenfeld mit nur einem Sieg aus acht Spielen Drittletzter ist. Der Auftritt des TVK im Oberbergischen kann eigentlich nur unter die Kategorie Pflichtsieg eingeordnet werden, um weiterhin in der Spitzengruppe mitmischen zu können. Doch gerade in diesen Spielen ist Vorsicht geboten, gerade die mentale Stärke ist gefordert. Die Liga ist zu stark, um mal eben im Vorbeigehen zwei Punkte einsacken zu können, findet Trainer Dirk Wolf.