3D-Tauchen in Mönchengladbach : Auf Hausbesuch bei Doktorfisch und Wal

Wie ein Seehund an der Leine: Damit man mit der Virtual-Reality-Brille vor den Augen anderen Badegästen nicht in die Quere kommt, hat man nur einen begrenzten Aktionsradius. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Mit Delfinen, Rochen und Meeresschildkröten schwimmen – dafür muss man nicht mehr weit reisen und in exotischen Gewässern tauchen. In Bädern der NEW geht es nun auch. Mittels einer Virtual-Reality-Brille sogar in 3D. Ein Test.