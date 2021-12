Naturschutzbund Niederkrüchten : Mehr Gratis-Obst für Oberkrüchtener

Mitglieder des Naturschutzbundes Niederkrüchten setzten mehr als ein Dutzend Obstbäume auf der neu gepachteten, 5400 Quadratmeter großen Fläche in Oberkrüchten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Am Wochenende wurden die ersten Bäume auf der neuen Streuobstwiese des Naturschutzbundes gepflanzt — vor allem alte, regionale Sorten wie „Schöner von Elmpt“. Wann können die Bürger erstmals naschen?

Der Naturschutzbund (Nabu) Niederkrüchten hat rund 5400 Quadratmeter Grünland in Oberkrüchten gepachtet und dort eine neue Streuobstwiese angelegt. Am Samstag haben ehrenamtliche Helfer und Nabu-Fachleute der AG Obstwiesenschutz die Obstbäume gepflanzt.

Was wird auf der neuen Streuobstwiese wachsen?

„Es wurden 14 Obstbäume gepflanzt“, erklärt Jürgen Richterich, Ansprechpartner der Nabu-Gruppe Niederkrüchten und Schwalmtal. „Dabei handelt es sich um hochstämmige, alte, regionale Sorten“, erklärt er. Darunter sind Obstsorten wie die Rote Sternrenette, Schöner von Elmpt, Schattenmorelle und Bühler Frühzwetsche. „Wir haben diese Sorten ausgewählt, da sie bereits in kurzer Zeit mit ihren Blüten der Insektenwelt helfen und in einigen Jahren wertvolles Tafelobst und naturbelassene Fruchtsäfte liefern werden.“

Die kommenden Jahre sind mehr auf die Erziehung der Bäume ausgerichtet, der Ertrag stehe noch in weiter Ferne. „Bei der Menge an Bäumen die wir hier pflanzen, geht es auch nicht nur um den Ertrag. Die Entwicklung einer naturnahen Fläche steht im Vordergrund“, so Richterich. Erst nach zehn bis 15 Jahren könne man mit gut entwickelten Obstbäumen rechnen und Ernteerfolge erzielen.